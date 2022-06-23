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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, честны ли работники Самарской области со своими коллегами, как часто врут им, а также что обычно стараются от них скрыть.

Большая часть, а именно 97% работников региона ответили, что честны в общении на работе. Причем 85% из них стараются быть честными со всеми своими коллегами и руководством. А вот 10% признались, что честны только с коллегами, но не с начальством, еще 2% наоборот – чаще искренне общаются с руководителями, но не с коллегами.

В разрезе профессиональных сфер чаще других отмечают, что честны в общении на работе и с коллегами, и с руководством, специалисты медико-фармацевтической сферы (91%), рабочий персонал (89%), специалисты сферы продаж (87%) и транспортно-логистической сферы (87%).

Однако треть (31%) респондентов региона изредка все-таки врут коллегам на текущем или последнем месте работы. Респонденты Самарской области отметили, что чаще всего врут коллегам или скрывают от них темы, касающиеся личной жизни и семьи – такой вариант выбрали 57% респондентов. 38% скрывают свое психоэмоциональное состояние, 33% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 22% - о финансовом состоянии, 21% о состоянии здоровья, 19% - о политических и религиозных взглядах.