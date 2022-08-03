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Абсолютное большинство (96%) россиян могут приготовить себе обед, около 75% в состоянии оказать медицинскую помощь. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"В наши дни абсолютное большинство россиян, как и 30 лет назад, могут приготовить себе обед - 96% (+10 п. п. к 1992 году). Большинство россиян умеют оказывать первую медицинскую помощь - 75%", - говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

Согласно предоставленным данным, еще одно важное умение, которое освоили большинство россиян - это работа на компьютере (74%). Также среди опрошенных оказались популярными такие умения как пользование личным кабинетом на сайте банка (74%), способность заказать в интернете нужный товар или услугу (71%) и ориентирование по навигатору и онлайн-картам (70%).

Кроме того, по результатам исследования, навыком управления автомобилем обладают 59% россиян. Также о навыке владения английским языком сообщили 36% россиян, пишет ТАСС.