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90 лет Владиславу Плятнеру, который всю свою профессиональную жизнь посвятил работе самарского водоканала

24 августа 2021 16:42
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При его участии и под его руководством с 1961 по 2001 год развивалось предприятие. 

Сегодня, 24 августа, исполнилось 90 лет Владиславу Николаевичу Плятнеру, который всю свою профессиональную жизнь посвятил работе самарского водоканала. При его участии и под его руководством с 1961 по 2001 год развивалось предприятие.  Имя Плятнера стало символом стабильности и сильного управления для всей сферы ЖКХ Самары. 

В день юбилея Владислава Николаевича ждали на старейшей городской водопроводной станции, где он встретился с бывшими коллегами. Поздравления принимал в праздничном кабинете, который специально для юбиляра организовали рядом с уличной экспозицией музея истории самарского водопровода. 

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поздравил Владислава Николаевича с юбилеем и со 135-летием самарского водопровода, передал поздравление от Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Он отметил: «Я горжусь тем, что такие люди, как Вы, руководили водоснабжением миллионного города. На Ваши плечи легло не самое лёгкое время, и Вы с этой задачей справились, не дали пошатнуться водопроводному хозяйству нашей любимой Самары», - сказал Владимир Бирюков.

С директором согласился и первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко, в своём поздравлении он подчеркнул: «Владислав Николаевич сформировал стержень руководителя, благодаря таким людям город всегда был с водой. И эту позицию взяло нынешнее руководство».

Все сотрудники «РКС-Самара» поздравляют Владислава Николаевича с днём рождения и желают благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: Владислав Плятнер юбилей

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