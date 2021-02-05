9 самарских проектов были отмечены на премии "Маршрут года"

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2-4 февраля в Саранске состоялся финал всероссийской туристской премии "Маршрут года". На Премию было подано всего 442 проекта из 62 регионов. В финал вышли 220 проектов из 46 регионов. Самарские проекты были представлены в 13 номинациях. 9 проектов стали победителями:



Номинация лучший гастрономический маршрут:

Гран-при «Вкусно едем по-самарски» туристическая компания "Самараинтур", АО "ФПК"



Номинация лучший музейный маршрут

Гран-при «Музей со вкусом», АО "ФПК"



Номинация лучший железнодорожный тур:

Первое место «Открытая Самара» АО "ФПК", Администрация городского округа Самара

Второе место «Жигули» в Авангарде» АО "ФПК", Самарский художественный музей



Номинация лучший культурно-познавательный маршрут

Второе место «Самарский шик-Модерн» туристическая компания "Сказка странствий", АО "ФПК"



Номинация лучший маршрут города

Первое место "Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество" туристическая компания "Сказка странствий", АО "ФПК"

Второе место - "Гостеприимный Горожанин", Сказка странствий, Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара



Номинация лучший маршрут на действующее производство:

Гран при «От вагона до перрона» или «Дом, где живут вагоны» АО "ФПК"



Номинация лучший маршрут выходного дня:

Третье место «ТурДеПляж_Самара» туристическая компания "У-Ра", АО "ФПК"



Все представленные проекты были реализованы при поддержки Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации