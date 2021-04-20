Я нашел ошибку
Главные новости:
Екатерина Андреева эмоционально описала свои приключения при возвращении из ЮАР в Россию через Стамбул.
Застрявшая в Турции ведущая новостей Екатерина Андреева: "Я не знаю, как россияне будут возвращаться"
Данная мера распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой – 10 тонн.
С 20 апреля вводится временное ограничение движения на мосту через реку Самара
Такая попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что протестная кампания сама по себе не имеет других шансов привлечения внимания.
Попытка возвыситься за чужой счёт: Завтра состоится послание Путина Федеральному собранию, и именно на этот день назначена протестная акция сторонников Навального
В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.
21 апреля Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия
На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия
Игорь Комаров отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом.
В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов
С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая.
9 мая жители СО смогут принять участие в онлайн-параде «Бессмертного полка»
Они получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа.
В Самаре пройдет интенсивная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Wake up, Startup!» 
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

9 мая жители СО смогут принять участие в онлайн-параде «Бессмертного полка»

20 апреля 2021 17:48
79
С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая.

9 мая в 15.00 по местному времени жители Самарской области вместе со всей Россией смогут принять участие в виртуальном онлайн-параде «Бессмертный полк».

С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте https://2021.polkrf.ru. После того как заявку примут модераторы, автора уведомят, когда и во сколько фотография будет показана в эфире. Предусмотрена также возможность получить запись фрагмента онлайн-шествия, где демонстрируется портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Прошлогоднюю одобренную заявку на участие можно повторить, если в нее не будут вноситься исправления. 

В 2020 году провести общероссийскую акцию «Бессмертный полк» дистанционно организаторов вынудила пандемия коронавируса. Жители Самарской области приняли активное участие в онлайн-параде. Кроме этого самарцы участвовали в акциях «Окна Победы», «СветПобеды», «Поем Двором». 

Первое онлайн шествие «Бессмертный полк онлайн» транслировалось на сайте polkrf.ru и в соцсетях, трансляция шла 20 дней. Успех прошлого года, когда виртуальный народный парад посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, а заявок из разных стран поступило около трех миллионов, показал, что виртуальный формат расширяет границы акции, выводя ее на новый уровень по масштабности и отклику. 

Из-за огромного число желающих принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" в этом году был пересмотрен технологический подход. Все трансляции онлайн-шествия пройдут в один день - 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам, с учетом местного времени, благодаря чему в каждом уголке России люди увидят своих героев, родных и близких, - тех кого помят, и кем гордятся. Трансляции общероссийской акции будут вестись на местных телеканалах, городских экранах и в социальных сетях.

Возможность традиционного шествия "Бессмертный полк России" также не исключена, - оно состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. 

«Мы очень хотим соединить живое шествие "Бессмертного полка" с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора», - отметила сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Уже свыше 50 тысяч добровольцев из движения "Волонтеры Победы" вызвались помогать в организации и проведении акции "Бессмертный полк" в виртуальном и традиционном формате, их представительства есть теперь в 50-ти странах помимо России.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
157
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
193
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
195
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
199
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
212
Весь список