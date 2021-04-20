9 мая жители СО смогут принять участие в онлайн-параде «Бессмертного полка»

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9 мая в 15.00 по местному времени жители Самарской области вместе со всей Россией смогут принять участие в виртуальном онлайн-параде «Бессмертный полк».

С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте https://2021.polkrf.ru. После того как заявку примут модераторы, автора уведомят, когда и во сколько фотография будет показана в эфире. Предусмотрена также возможность получить запись фрагмента онлайн-шествия, где демонстрируется портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Прошлогоднюю одобренную заявку на участие можно повторить, если в нее не будут вноситься исправления.

В 2020 году провести общероссийскую акцию «Бессмертный полк» дистанционно организаторов вынудила пандемия коронавируса. Жители Самарской области приняли активное участие в онлайн-параде. Кроме этого самарцы участвовали в акциях «Окна Победы», «СветПобеды», «Поем Двором».

Первое онлайн шествие «Бессмертный полк онлайн» транслировалось на сайте polkrf.ru и в соцсетях, трансляция шла 20 дней. Успех прошлого года, когда виртуальный народный парад посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, а заявок из разных стран поступило около трех миллионов, показал, что виртуальный формат расширяет границы акции, выводя ее на новый уровень по масштабности и отклику.

Из-за огромного число желающих принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" в этом году был пересмотрен технологический подход. Все трансляции онлайн-шествия пройдут в один день - 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам, с учетом местного времени, благодаря чему в каждом уголке России люди увидят своих героев, родных и близких, - тех кого помят, и кем гордятся. Трансляции общероссийской акции будут вестись на местных телеканалах, городских экранах и в социальных сетях.

Возможность традиционного шествия "Бессмертный полк России" также не исключена, - оно состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Мы очень хотим соединить живое шествие "Бессмертного полка" с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора», - отметила сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Уже свыше 50 тысяч добровольцев из движения "Волонтеры Победы" вызвались помогать в организации и проведении акции "Бессмертный полк" в виртуальном и традиционном формате, их представительства есть теперь в 50-ти странах помимо России.