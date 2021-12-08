9 декабря сотрудники УФССП СО проведут «горячую» телефонную линию

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9 декабря 2021 года в Международный день борьбы с коррупцией сотрудники отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проведут «горячую» телефонную линию

по вопросам противоправных действий со стороны сотрудников Службы.

Задать вопросы, сообщить о склонении к совершению коррупционных правонарушений граждане смогут с 12.00 до 13.00 по телефону: 8(846) 266-56-36, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области