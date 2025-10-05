88% родителей ежегодно дарят подарки на День учителя

182

Каждый второй продолжает поздравлять школьных учителей после выпуска.

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и исследовательская компания ОнИн провели опрос* и выяснили, как россияне относятся ко Дню учителя, как поздравляют учителей, и как этот праздник отмечают в школах. Оказалось, что 75% опрошенных уважают эту традицию и хотят ее сохранить, и подавляющее большинство россиян дарят учителям подарки на их профессиональный праздник.

Сила традиции

Большинство россиян считают, что праздновать День учителя — хорошая традиция, которую хочется сохранить. Так, 96% россиян привыкли дарить учителям в этот день подарки, из них 88% делают это каждый год. В основном это молодые родители 25-34 лет (94%).

Также половина (51%) опрошенных поздравляют не только школьных учителей, но и преподавателей в кружках, репетиторов, тренеров в секциях и студиях. Из них 28% делают это каждый год. В основном это жители Екатеринбурга (37%). Чаще всего поздравляют именно спортивных тренеров (46%), а также репетиторов (38%) и преподавателей по танцам (31%).

Примечательно, что после окончания школы 57% россиян продолжают время от времени поздравлять своих учителей. Из них 26% делают это каждый год. В основном это жители Москвы (36%) и молодежь 18-24 лет (34%). В основном они просто пишут поздравление в мессенджере (53%), но каждый третий (39%) навещает учителей в честь праздника лично.

Как покупают и сколько тратят

Сейчас учителям чаще дарят общий подарок от класса, и сбором и покупкой в основном занимается родительский комитет (63%). Чаще всего такой подход практикуют в Санкт-Петербурге (91%). Однако каждый третий (32%) выбирает подарок самостоятельно. Чаще всего так поступают жители Москвы (38%). А 14% доверяют этот процесс ребенку, помогая лишь финансово — такой вариант чаще других практикуют молодые родители 25-34 лет (18%).

В среднем на подарок ко дню учителя россияне тратят 1 300 рублей. Больше всего готовы потратить жители Москвы — почти 1 600 рублей. Также сумму выше средней указывала молодежь 25-34 лет — около 1 500 рублей в среднем.

Что дарят и где покупают

Самым популярным подарком на День учителя остаются цветы — их покупают 66% россиян. Букеты особенно популярны в Москве — их отметили 79% опрошенных жителей столицы. На втором месте по популярности — кофе, чай и сладости (56%). Также больше половины (52%) вручают подарочные сертификаты (маркетплейсы, магазины косметики, книжные магазины и тд). Эти три варианта лидируют с большим отрывом от остальных — традиционно они самые универсальные и удобные.



Покупают подарки одинаково активно как онлайн, так и офлайн, комбинируя разные варианты. Так, 49% выбирают сервисы доставки и онлайн-платформы, 48% — офлайн-магазины. На выбор формата влияет бюджет, наличие популярных товаров и личные предпочтения покупателей.



Время ностальгии

Большинство россиян (58%) говорят, что могут назвать одного или нескольких учителей, которые сыграли важную роль в их жизни. Еще треть (31%) вспоминают о школьных преподавателях с теплом.

Также большинство опрошенных продолжает держать связь с одноклассниками — 56% встречаются с ними время от времени. Минимум раз в год видятся 13% — чаще всего это молодежь 18-24 лет (24%).

Отвечая на вопрос о любимом предмете, чаще всего россияне отмечали математику (19%). Также в тройку самых популярных вошли литература (13%) и история (12%). Причем литературу чаще выбрали женщины (18%), а историю — мужчины (17%).