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87% россиян регулярно сталкиваются со спам-сообщениями и звонками

16 февраля 2024 16:17
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Почти каждый второй при получении спам-сообщения испытывает раздражение или злость, а также возмущение и недовольство.

Абсолютное большинство жителей страны регулярно получают спам-звонки и сообщения: 38% — практически каждый день, 32% — один или несколько раз в неделю, 17% — один или несколько раз в месяц. Чаще всего россиянам предлагают банковские услуги (73%), услуги связи (47%), медицинские услуги (32%). Редко предлагают компьютерные программы и приложения (7%) и туристические услуги (3%).

Социологическое агентство «Вебер» - совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» - опубликовало новое исследование, в котором россияне поделились своим мнением о телефонных мошенниках и спамерах.

Почти каждый второй при получении спам-сообщения испытывает раздражение или злость, а также возмущение и недовольство. Абсолютное большинство (84%) негативно относятся к поступающим на личный телефон звонкам с незнакомых номеров. Больше половины опрошенных сбрасывают звонки с незнакомых номеров, 39% все-таки отвечают. Большинство россиян (74%) отправляют номера спамеров с черный список.

Регулярно жители сталкиваются и со звонками телефонных мошенников.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство (88%) россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше – только 21%, - отметила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. - Цифры это подтверждают: более половины (57%) когда-либо разоблачали телефонного мошенника в ходе разговора, 56% заявляют, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека, а еще 29% занимаются цифровым просвещением и делятся с близкими советами, как не стать жертвой мошенников».

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка (69%), правоохранительных органов и государств (65%). Также распространены сообщения о попавшем в беду родственнике и просьбы о помощи (21%), предложение работы на маркетплейсах (19%), звонки или сообщения о выигрыше в лотерею    (16%).

Изучение общественного мнения проводилось в феврале 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.

Теги: Опрос

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