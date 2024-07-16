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87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето

16 июля 2024 11:25
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87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето

Большинство россиян (87%) считают, что летние каникулы можно использовать для дополнительного обучения детей, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру в ходе совместного опроса*. Четверть родителей отправляют детей в   образовательные лагеря. При этом чаще всего (79%) они учитывают желание и интересы ребенка.

 

87% респондентов считают, что летние каникулы можно использовать для дополнительного обучения детей: 64% уверены, что каникулы – возможность для дополнительного образования, но учиться целыми днями не нужно, а 23% убеждены, что летний период нужно использовать с максимальной пользой.

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство родителей (92,5%) планируют досуг детей во время летних каникул заранее. В основном респонденты выбирают туризм: совместные путешествия по России (61,5%) и за границу (15%), а также отправляют детей в другой город к родственникам или на дачу (28%). На втором месте дополнительное обучение: родители покупают путевки в выездной образовательный лагерь (25%), летний школьный лагерь (19%) и обучение на онлайн-курсах (16%). На третьем месте — физическая активность: спортивный лагерь или сборы (15%)**. Т.е. в основном родители стараются сочетать развлекательную составляющую досуга с образовательной. 

Треть (34,5%) детей россиян уже бывали в летних лагерях. У половины (49,5%) опрошенных такого опыта еще не было, но они собираются сделать это в будущем. Наиболее часто родители выбирают спортивно-оздоровительные (56%), творческие (41%) и гуманитарные и языковые лагеря (42%), а также смены с уклоном в программирование или интернет-технологии (24%). Реже респонденты отдают предпочтение естественно-научным (17%) профилям**.

Рассматривая варианты образовательной смены, большинство родителей (79%) учитывают прежде всего желание и интересы ребенка.

«Лето — отличное время для общеразвивающих активностей, которые  способствуют развитию полезных навыков, расширению кругозора и укреплению физического здоровья. Благодаря этому дети формируют полезную базу для старта во взрослую жизнь. А чтобы им было комфортнее, родители могут предусмотреть для них финансовую поддержку, оформив накопительную программу с высокой фиксированной ставкой «Забота о будущем».  Она позволит накопить, например, на высшее образование, свое жилье, открытие собственного дела и другие цели, обеспечивающие первые самостоятельные шаги ребенка во взрослую жизнь. Как показали результаты опроса, россияне уже сейчас вполне успешно справляются с планированием бюджета для детей, который включает в том числе затраты на их летний отдых. И если большинство родителей оплачивает путевки на летние смены из текущих доходов, то для более долгосрочных и крупных целей нужен бОльший капитал, который предусмотрительные родители начинают формировать заранее. И, конечно, не забывать про страховку от несчастных случаев для детей, так как лето – один из самых травматичных периодов», — отмечает заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова

Теги: Опрос

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