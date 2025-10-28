83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков

69

В преддверии неофициального праздника — Дня бабушек и дедушек — в SuperJob решили расспросить горожан о роли старшего поколения женщин в современных семьях. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

83% самарцев считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 32% однозначно убеждены в этом, еще 51% — скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных: 15% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 2% — однозначно против вмешательства старшего поколения.



Роль бабушек в воспитании 53% горожан определяют как «ненавязчивую помощь», 46% — как крайне необходимую поддержку. И только 1% опрошенных считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.



Мужчины чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Горожанки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.



Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.



Респонденты с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.



Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц одобряют привлечение бабушек к воспитанию внуков чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Время проведения: 20—24 октября 2025 года