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82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия

22 июня 2024 10:30
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82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия

83 года назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась самая кровопролитная война за всю мировую историю. Она унесла жизни 26,6 миллионов советских граждан, большая часть из которых мирные жители. Данные недавнего опроса показали, что жители нашей страны не только помнят о событиях Великой Отечественной войны, но и считают эту память настолько важной, что хранить ее стоит на уровне государства. 

Изучение общественного мнения 17 июня 2024 года проводилось АНО «Диалог Регионы». В онлайн режиме методом River Sampling были опрошены 1 200 россиян старше 18 лет. Исследование показало, что 90% опрошенных россиян признают геноцидом действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период Великой Отечественной войны.
Подавляющее большинство – 77% – знают, в чем заключался план «Барбаросса», и почти половина опрошенных – 46% – осведомлены про план «Ост».
Что особенно ценно — 79% жителей России в День памяти и скорби чтят память жертв Великой Отечественной войны, вспоминают о подвиге старшего поколения, а 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия.
Понимая этот запрос в обществе и осознавая важность сохранения исторической памяти, государство открыло в 2023 году национальный центр исторической памяти при Президенте России. Он создан, чтобы сохранять и защищать историческую правду, традиционные духовно-нравственные ценности страны, противодействовать фальсификации истории. На базе центра будут реализовывать и общественно значимые проекты.

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