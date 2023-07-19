80% россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю

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Большинству россиян приходилось работать в нерабочие часы (90%). Из них 48% сталкиваются с такой ситуацией время от времени, 28% часто перерабатывают, а 14% – только в крайнем случае, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса.

Чаще всего переработки бывают у сотрудников сферы юриспруденции (57%), общепита (50%), сферы услуг (46%), образования (42%) и маркетинга и PR (40%).

Интересно, что 44% респондентов перерабатывают по своему желанию. У остальных случаются переработки по требованию начальства (43%) или клиента (13%).

64% россиян признались, что, увлекаясь работой, не успевают пообедать. А половине респондентов (51%) приходится в случае форс-мажоров трудиться и в выходные. Еще 15% работают в выходные довольно часто, например, если не успели сделать что-то в будни или чтобы выполнить больше задач.

При этом лишь 41% опрошенных просят премию за переработки, так как считают, что любая работа должна быть оплачена. 24% не делают этого, так как уверены, что переработки нужны для успешного выполнения дел, а 13% работают больше положенного, потому что получают удовольствие от задач. У 22% респондентов переработки оплачиваются по договору.

На вопрос о четырехдневной рабочей неделе половина опрошенных (49%) ответили, что перешли бы на такой формат только при условии сохранения размера заработной платы. 20% считают, что четырехдневная рабочая неделя позволит эффективнее работать, а 11% были бы рады дополнительному дню для отдыха. 12% россиян устраивает все как есть.