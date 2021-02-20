8% россиян продлят выходные дни на 23 февраля дополнительным отпуском или отгулами

Только каждый двенадцатый работающий россиянин возьмет несколько дней отгулами или в счет отпуска, чтобы продлить отдых на 23 февраля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян.
Выходные на День защитника Отечества в этом году продлятся с 21 по 23 февраля и 8% работающих граждан продлят их отпусками и отгулами. Причем женщины стремятся увеличить отдых на 23 февраля чуть чаще мужчин: 10 и 8% соответственно. Однако большинство россиян (69%) не станет продлевать выходные дни. Каждый десятый пока не определился. 13% работают по сменному графику.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 360
Время проведения: 18—19 февраля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 1600 респондентов
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