8 ноября в Самаре состоится форум РВИО «История для будущего. Информационный фронт»

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8 ноября, уже через неделю, в Самаре состоится форум РВИО «История для будущего. Информационный фронт».

Экспертами Форума станут известные военные журналисты (Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, Николай Долгачев и др.), которые расскажут о реальных примерах обстановки на информационной передовой России и Запада. Лекторами мероприятия также станут Дмитрий Пучков (https://t.me/oper_goblin)и (https://t.me/oper_goblin) Алексей Чадаев (https://t.me/chadayevru).

Вместе с учеными и политиками, педагогами, лидерами общественного мнения, в том числе международными, участники обсудят, как правильно и эффективно противостоять информационной агрессии извне, сформировать как у молодежи, «цифрового поколения», так и у взрослого поколения устойчивый иммунитет и патриотическую модель реакции на давление стран Запада.

Скорее регистрируйтесь (https://xn--l1adgmc.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/)! Количество мест ограничено. Но обязательно будет онлайн-трансляция :)

Мероприятие проводится РВИО при поддержке Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».