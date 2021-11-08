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8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД

8 ноября 2021 14:07
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С 1918 года при выполнении служебных обязанностей погибло 328 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.

Это памятный день утверждён приказом МВД России в 2017 году. Мы отдаем дань уважения тем, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Профессия защитника правопорядка традиционно является одной из самых опасных в современном обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники органов внутренних дел ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.

С 1918 года при выполнении служебных обязанностей погибло 328 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.

В ГУ МВД России по Самарской области помнят о погибших коллегах, оказывают всестороннюю социальную поддержку детям погибших, в части организации летнего оздоровительного отдыха, досуговых мероприятий, подготовки к началу учебного года. Всего под патронажем областного главка МВД находится 225 семей погибших сотрудников, в которых воспитывается 18 несовершеннолетних детей.  

В связи с ограничительными мерами вот уже два года руководству главка не получается встретиться с семьями погибших сотрудников и инвалидов вследствие военной травы, однако работа организуется в индивидуальном порядке. Сотрудники территориальных ОВД, закрепленные за семьями, всегда готовы прийти на помощь семьям погибших, находятся с ними на постоянной связи.

Сегодня в эту скорбную дату руководство Главного управления МВД России по Самарской области и личный состав выражает слова сочувствия и искреннего соболезнования семьям погибших.

Память о героических подвигах останется навечно в сердцах сотрудников органов внутренних дел, укрепляя историческую связь поколений.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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