8 из 10 самарцев считают, что права работника в городе нарушаются

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В том, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 81% самарцев. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

1 мая как день борьбы трудящихся за свои права стал отмечаться еще в конце XIX века, но и сегодня большинство самарцев (81%) убеждено, что права работников нарушаются и за них нужно бороться. Лишь 4% считают, что сейчас в этом нет необходимости. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (86% против 76%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (81% против 71%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (90%).



Лишь 1 из 3 горожан (32%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Еще 8%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.



Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путем переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб., чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (60% против 41% соответственно). Решать трудовые споры путем обращения в суд или в Государственную инспекцию труда больше свойственно мужчинам (16% против 6% среди женщин).



Время проведения: 18—26 апреля 2023 года