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8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы

15 декабря 2023 10:13
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8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы

Большинство горожан определилось, где проведет январские каникулы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

45% самарцев проведут бо́льшую часть январских каникул дома. 7% будут отдыхать на даче. 6% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 3% респондентов. 1 из 100 поедет за границу.

20% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (24 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди горожан до 34 лет (26%).

Время проведения: 22—27 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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