8 июля по всей стране стартуют «Семейные маршруты здоровья».

71

Соревнования пройдут в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий», которая призвана мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности, и направлена на увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

По данным современных исследований дефицит ежедневной двигательной активности этой группы населения (55+) составляет 3-4 тысяч шагов в день, при оптимальной норме 8-10 тысяч шагов в день (в зависимости от состояния здоровья и показаний). В то же время ходьба остаётся самым физиологичным, доступным и безопасным видом физической активности, не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства.

Кроме того, люди старшего возраста часто страдают от одиночества и проблем, связанных с десоциализацией. Как показывает опыт проведения соревнований среди пенсионеров, создание команд по ходьбе и участие в командных соревнованиях благоприятно сказываются не только на физическом и психологическом состоянии, но и общем социальном благополучии участников семейных соревнований.

Для участия в акции необходимо сформировать команду от 3 до 20 человек, имеющих родственные связи, друзей и соседей, подключиться к мобильному приложению «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого участника в реальном времени, а также формирует рейтинги команд. Членом команды может быть любой человек любого возраста.

Рейтинг будет рассчитываться как сумма среднеарифметического количества шагов всех участников команды за каждый день соревнований. Ограничение к зачёту по шагам в день: не более 25 тысяч.

Победителем соревнования станет команда, имеющая наибольший рейтинг на момент 21 июля 23:59 (МСК). В случае одинаковых итоговых рейтингов, побеждает команда с наибольшим количеством участников.

По итогам соревнований всем участникам будут начислены бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ у наших партнёров.

Также победители получат электронные Дипломы победителей, а все участники получат Сертификаты участников.

Регистрация участников акции происходит в мобильном приложении «Человек идущий», которое необходимо скачать в магазинах Google Play, AppStore и AppGallery по запросу «Человек идущий».

Присоединяйтесь к всероссийскому проекту «Человек идущий» - человекидущий.рф

Также присоединяйтесь к группе VK - https://vk.com/chelovekidushiy

Сегодня смартфон, компьютер, телевизор, видеоигры составляют основу детского времяпрепровождения. «Экранное время» в неделю давно и прочно заместило «время активное». При этом широко известно, что детям для нормального развития и поддержания хорошего здоровья требуется достаточно высокий уровень активности: ребёнку в возрасте от 6 до 12 лет необходимо 60 минут в день от умеренной до интенсивной физической активности. Это эквивалентно 12 000-15 000 шагам или 8-10 км., пройденным с высокой интенсивностью. Однако более 80% подростков во всём мире в возрасте от 11 до 17 лет испытывают явный дефицит физической активности. Что, с свою очередь, приводит к целому ряду негативных последствий для здоровья.

По данным ВОЗ, широко распространенный сидячий образ жизни включает в себя использование смартфонов и планшетов, просмотр телевизора, видеоигры, использование компьютера, езду в автомобиле, а также чтение и учебу сидя. Сидячий и малоподвижный образ жизни стал чрезмерным для детей во всем мире.

Семейные прогулки – это простой способ сделать ребёнка более активным. Поощрение ежедневных или частых прогулок в течение недели развивает здоровые привычки, которые сохраняются на всю жизнь. Даже короткие прогулки позволяют сформировать привычку находить время для физических упражнений.