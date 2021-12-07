Я нашел ошибку
Главные новости:
В идеальном раскладе судно отправится домой сегодня — после 22:00 по Москве.
В Дании сняли арест с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе"
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решения могут быть приняты в ближайшее время.
Минтруд о необходимости дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров 
Политолог Дарья Кислицына подчеркнула, что участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства региона.
«Это будет определять качество жизни на десятилетия»: российский эксперт о выступлении Дмитрия Азарова в ООН и задачах устойчивого развития
Розыгрыш  пройдет в прямом эфире.
8 декабря состоится второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» 
Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».
Самарская область в числе лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"
К нему привела мягкая бюджетная политика ряда стран, заявил президент.
Путин о причинах глобального роста цен
Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.
В МФЦ на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу: погибли два человека, трое ранены
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

8 декабря состоится второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» 

7 декабря 2021 19:06
186
Розыгрыш  пройдет в прямом эфире.

8 декабря в 13.00 состоится второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. Розыгрыш  пройдет в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА» https://sova.info/, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская область», в официальном паблике ВКонтакте «СОВА». Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Напомним, инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично Губернатор Дмитрий Азаров.

Процедура розыгрыша будет проходить при участии членов Попечительского совета викторины –  Галины Гусаровой, председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области, Заслуженного врача Российской Федерации; Павла Золотарева, заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования.

За ходом розыгрыша будут наблюдать члены Экспертно-номерной комиссии: Нина Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, член Общественной палаты Самарской области, Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области; Татьяна Сивохина, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области. Также в студии будет присутствовать Наталья Виктор, главный врач самарской городской больницы №4, первый вакцинировавшийся от COVID-19 на территории Самарской области.

Напомним, что уникальный призовой фонд: 1 квартира в Самаре, 1 автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 000 рублей разыгрывается в три этапа. Три раза будет запускаться уникальная программа – «Цифровой барабан», применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые до 6 декабря 2021 года выполнили простой алгоритм действий на сайте «Карта жителя Самарской области», кликнув на баннер викторины. Уникальным номером участника викторины является представленный при регистрации и верифицированный номер УНРЗ. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте – они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Напомним, что особенностью стимулирующей викторины Самарской области «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» является возможность участвовать в розыгрыше всем зарегистрированным и проживающим на территории Самарской области гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с сентября 2020 года, а не только тем, кто сделал прививку от COVID-19 после официального старта викторины. 

В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Евстигнеев Виктор Константинович из Тольятти и Алтухова Инна Фёдоровна из села Обшаровка Самарской области. Еще 1000 победителей выиграли подарочные карты номиналом 4000 рублей.  По информации от организаторов, победители есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте – Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский. 

Каждый житель Самарской области, который пройдет вакцинацию от COVID-19 до 20 декабря, может принять участие в викторине и стать победителем!

Обращаем внимание, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не принесли победу, автоматически продолжают участие в следующих этапах викторины –  8 и 22 декабря. Подробная информация по викторине на сайте «Карта жителя Самарской области».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
7 декабря 2021  20:19
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
161
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
7 декабря 2021  13:29
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
263
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
7 декабря 2021  11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
283
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
412
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
813
Весь список