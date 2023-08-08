8 августа отмечается Международный день кошек

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В 2002 году Международный фонд по защите животных (Animal Welfare) призвал всех любителей котов и в целом тех, кому не безразлична судьба усатых, отмечать 8 августа как Всемирный день кошек (World Cat Day). На этот призыв откликнулись многие страны, и теперь международный праздник объединяет владельцев пушистых питомцев по всему свету, пишет КП.

В России есть свой собственный День кошек, он приходится на начало весны, 1 марта.

В каждой стране выработались свои традиции чествования пушистых питомцев. В различных городах России проходят праздничные мероприятия, соревнования, конкурсы, акции, в которых участвуют кошки разных пород. В этот день можно себя порадовать — посидеть в котокафе, отвлечься от суеты и проблем в очаровательной мурлыкающей компании.

Фото: Дильдина Светлана