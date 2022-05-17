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79% работников Самарской области хотели бы перейти на четырехдневку

17 мая 2022 09:34
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79% работников Самарской области хотели бы перейти на четырехдневку

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работников Самарской области, чтобы выяснить их отношение к четырехдневной рабочей неделе.

79% работников Самарской области признались, что хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю: из них 68% – только при условии сохранения зарплаты, а 11% – независимо ни от чего. 8% опрошенных однозначно против четырехдневки, остальные затруднились ответить.

Противники укороченной рабочей недели чаще встречаются среди представителей высшего менеджмента (12%), работников научно-образовательной (12%) и медико-фармацевтической (12%) сфер, а также среди специалистов по закупкам (11%), бухгалтеров и юристов (по 10%).

Независимо от обстоятельств перейти на четырехдневку согласны 21% ИТ-специалистов, 18% специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR и столько же представителей индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны).

О готовности перейти на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты чаще других говорили специалисты по управлению персоналом (86%), работники сфер строительства, недвижимости и производства, а также административный персонал (по 72%). 

Теги: Опрос

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