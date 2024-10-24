78% самарцев убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Большинство самарцев (78%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 10% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 6% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.



Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (13% против 8%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением. Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса.



Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (83%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (13%).



Время проведения: 9—23 октября 2024 года