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78% россиян считают, что в их жизни есть наставник – исследование Общества «Знание» и ВЦИОМ

13 сентября 2023 13:55
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78% россиян считают, что в их жизни есть наставник – исследование Общества «Знание» и ВЦИОМ

78% россиян 14 лет и старше считают, что в их жизни есть человек, которого можно назвать наставником; чаще всего это ближайшие родственники и педагоги, следует из совместного исследования Российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в июне 2023 года.

Чаще всего определяющую роль в формировании жизненного пути и мировоззрения жителей нашей страны играют родители, опекуны, бабушки или дедушки: большинство россиян – 38% респондентов – называют своими наставниками именно их. Также чаще остальных россияне называют в качестве наставников учителей и преподавателей (32%). У молодежи (16–35 лет) обе эти группы идут наравне и набирают 34%.

«Уверен, когда каждый из нас слышит слово «наставник», представляет себе вполне конкретного человека: преподавателя, коллегу, родственника. Во всех случаях это фигура, которая сыграла значимую роль в становлении личности. Показательно, что людьми, определяющими вектор развития у молодежи, являются в одинаковой степени как родители и опекуны, так и их учителя и преподаватели. Пожалуй, в канун Дня знаний это самая символичная благодарность педагогам. Ведь их труд – это не просто обучение тому или иному предмету, который ценится учениками не меньше, чем усилия родителей», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Реже наставниками для россиян становятся коллеги по работе (21%), духовные лица (7%), спортивные тренеры (6%) и общественные деятели (6%). О том, что такой фигуры в их жизни нет, заявили только 18% опрошенных.

«Общемировой тренд на развитие soft skills не только сильно повлиял на требования к работникам, но и задал новую планку наставникам. Наше исследование показывает, что наставник для россиян сегодня –  человек из ближайшего круга, гибкий, практико-ориентированный, с широко открытыми глазами на мир. С таким наставником можно говорить неформально, обсуждать сложности, узнавать ответы на волнующие вопросы, получая стимул для дальнейшего развития. Именно такие наставники востребованы сегодня», – сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом большинство участников опроса считает, что наставник должен быть требовательным (75%) и практико-ориентированным (71%), а также придерживаться прогрессивных взглядов (64%). Кроме того, 61% опрошенных важно, чтобы их наставник был гибким во мнении и стольким же – чтобы допускал возможность неформального общения.

Менее предпочтительным для россиян оказались такие качества наставника, как уступчивость (17%), приверженность формальному стилю общения (32%) и консервативные взгляды (26%). Лишь 20% респондентов хотели бы в роли наставника видеть человека, занимающегося решением теоретических вопросов, и 22% — незнакомого им лично.

Всероссийский совместный опрос Российского общества «Знание» и ВЦИОМ проводился в июне 2023 года. В опросе приняли участие 2 004 россиян 14 лет и старше. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного и очного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Стоит напомнить, что Указом Президента России Владимира Владимировича Путина 2023-й был объявлен Годом педагога и наставника в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя и к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Все мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя.

Так, в день начала нового учебного года Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров принял участие во Всероссийской акции «Спасибо Учителю», проводимой в рамках Года педагога и наставника, и встретился со своими учителями: Белозерцевой Людмилой Михайловной, Морозовой Лидией Алексеевной, Курьяновой Ниной Фёдоровной, а также Сокур Натальей Владимировной, нынешним директором школы №132.  На встрече Губернатор поблагодарил своих учителей, вспомнил одноклассников, поразмышлял вместе со своими наставниками о «школе настоящего и будущего».  

Также на территории нашего региона областным министерством образования и науки формируется Доска почета, куда ежемесячно номинируются лучшие представители сферы образования, педагоги, наставники, новаторы, достигшие высоких результатов в работе, успешно зарекомендовавшие себя в сфере воспитания подрастающего поколения. Здесь можно увидеть педагогов и воспитателей, учителей и методистов, руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций. На официальном сайте министерства образования и науки Самарской области (https://educat.samregion.ru/) ведется виртуальная Доска почета.

В текущем году проходят различные форумы, конференции, конкурсы всероссийского и регионального масштаба. В эфире телеканала «Россия» будут транслироваться новое шоу и одновременно финал федерального проекта «Классная тема!». Ключевыми мероприятиями Года педагога и наставника станут «Большая учительская неделя» и «Форум классных руководителей». Запланированы мероприятия по празднованию 200-летия со дня рождения Константина Ушинского.

В настоящее время в доформировании и реализации региональной программы мероприятий активно участвуют учителя, педагогические работники и родители со всей Самарской области. Все предложения рассматриваются и учитываются.

Теги: Опрос

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