77% соискателей Самарской области считают поиск работы по профессии сложной задачей

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Самарской области и выяснила, сложно ли им найти работу в своей профессиональной сфере.

77% соискателей Самарской области считают, что найти работу в их профессиональной сфере сегодня сложно. Не считают сложным поиск работы по профессии лишь 13% опрошенных, остальные затруднились ответить. В среднем по России 74% соискателей считают, что найти работу в их профессиональной сфере трудно, 17% с этим не согласны.

Чаще всего трудоустройство по своей профессии считают сложной задачей соискатели из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (86%), «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (по 85%), «Юристы» (84%) и «Добыча сырья» (82%).

И наоборот: чаще других обратной точки зрения придерживаются в сферах «Розничная торговля» (26% отметили, что не считают поиск работы по своей профессии трудным), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 25%), «Медицина, фармацевтика» (24%) и «Строительство, недвижимость» (23%).