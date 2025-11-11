76% жителей Самары обновляют гардероб к зиме

183

Аналитики Авито опросили 10 000 россиян и узнали, как они меняют гардероб к зиме: сколько вещей обновляют, как много готовы потратить и что собираются купить. Оказалось, что большинство планирует такие покупки заранее, а средний бюджет на зимний шопинг у опрошенных составляет 17 000 рублей.

Сезонные изменения

Три четверти (76%) жителей Самары собираются обновить гардероб к зиме. При этом 28% всегда в начале зимнего сезона докупают несколько вещей для новых образов, и 33% не делают этого регулярно, но в этом году собираются что-то приобрести. Есть и те, кто обновляет гардероб полностью каждый сезон (14%) — в основном это молодежь 18-24 лет (26%).

Примечательно, что большинство россиян готовятся к холодам заранее — 61% делают покупки задолго до начало сезона, и чаще так делают женщины (65% против 56% мужчин). Мужчины, напротив, чаще покупают вещи только в тот момент, когда возникает такая необходимость (29% против 21% женщин).

Траты на обновки

В среднем в этом году на обновление зимнего гардероба жители Самары готовы потратить 17 000 рублей. Однако наибольшая доля опрошенных (40%) хотела бы уложиться в 10 000 рублей. Каждый пятый (21%) готов выделить от 10 000 до 15 000 рублей, еще 12% не прочь потратить от 15 000 до 20 000 рублей, а 14% — до 30 000. Бюджет больше этих сумм закладывают также 10%.

Примечательно, что самыми экономными оказались зумеры: почти каждый второй опрошенный 18-24 лет (47%) готов потратить не более 10 000 рублей.

Что покупают к зиме

На первом месте в списке покупок — утепленные брюки и джинсы: 39% опрошенных собираются купить в этом году такие вещи. Далее идут зимняя обувь и теплые аксессуары (по 37%), свитшоты и худи (34%) и свитеры, кардиганы и джемперы (33%).

Еще почти треть респондентов (31%) планирует купить пуховики. Примечательно, что 14% жителей Самары обходятся вовсе без зимних аксессуаров, а 10% не покупают их в магазине — они вяжут шарфы и шапки самостоятельно или получают такие хендмэйд-подарки от родных.

Две трети жителей Самары (65%) приобретают зимние аксессуары в магазинах одежды и аксессуаров. Однако 14% обходятся без них вовсе. Интересно, что 9% женщин вяжут шапки и шарфы самостоятельно, а 12% людей старше 65 лет делают это регулярно.

У мужчин в списке покупок чаще встречаются кроссовки (25%) и термобелье (20%), у женщин — все остальное. Среди молодежи заметен повышенный интерес к свитшотам и худи (34%), праздничным нарядам для корпоративов (22%), уютной домашней одежде (17%) и шубам (3%) — мех в этом сезоне снова в тренде.

Бренды и стиль

Больше половины жителей Самары (53%) не обращают внимания на бренды — для них важнее удобство и практичность. Те, кто выбирает конкретные марки, в основном закупаются в отечественном масс-маркете (34%) — например, в Zarina, Befree, Gloria Jeans и Lime. Еще 29% предпочитают зарубежный масс-маркет — бренды вроде H&M, Mango, Zara и Uniqlo.

Мужчины чаще женщин выбирают вещи из более дорогого сегмента — Calvin Klein, Levi's, Guess и других бренды аппер-масс-маркета (13% против 6% женщин). В сегменте мидл-маркета одеваются только 3% жителей Самары, а люксовые вещи покупают лишь 2%.

В палитре зимнего гардероба у жителей Самары в основном (40%) доминируют темные оттенки — черный, серый, хаки и темно-синий. Светлые и нейтральные цвета предпочитают 17%, а яркие акценты и пастельные тона — только 10% и 6% соответственно.