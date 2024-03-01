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75% жителей Самары покупают и продают на ресейл-платформах

1 марта 2024 10:05
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75% жителей Самары покупают и продают на ресейл-платформах

Аналитики платформы Авито провели исследование и выяснили, что 75% опрошенных жителей Самары готовы покупать товары у частных продавцов на ресейл-платформах, а 74% — имеют опыт продажи на подобных площадках. Большинство пользуется ими для рационального ведения бюджета и поиска лучших вариантов по цене-качеству, но некоторые также ценят ресейл за винтаж, ручную работу и возможность найти редкий товар.

Большинство жителей Самары (75%) доверяют ресейл-платформам и готовы покупать различные товары у частных пользователей. Примечательно, что чем моложе респонденты, тем большая доля открыта к такому виду шоппинга  —  сказывается тренд на осознанное потребление и «охоту за сокровищами». Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет покупать товары «с рук» не против 83%, а среди респондентов старше 65 лет таких 54%.

Среди наиболее популярных товаров, которые жители Самары готовы приобрести таким образом — мебель и предметы интерьера (41%). Традиционно на ресейл-платформах ищут диваны, шкафы, столы, стулья, а также картины, вазы, в том числе винтажный декор. За этой категорией следуют книги (39%) и бытовая техника (37%) — стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, пылесосы и прочее. Также в топ-5 вошли электроника и гаджеты (33%) и спортивное снаряжение (28%) — беговые дорожки и другие домашние тренажеры. В открытых ответах респонденты чаще всего упоминали запчасти, кроме того большим спросом пользуются растения  —  многие предпочитают их брать именно с рук.

Примечательно, что мужчины чаще всего покупают у частных продавцов бытовую технику, электронику и гаджеты (35% и 38%), а женщины — мебель, предметы интерьера и книги (40% и 35%).

Одна из главных причин покупок в ресейле — экономия. Так ответили 53% респондентов. 46% подчеркнули, что на таких платформах можно найти лучший вариант по соотношению цены и качества в рамках бюджета — например, можно выбрать вещь б/у в отличном состоянии, но от более дорогого и качественного бренда. 39% ценят ресейл-площадки за то, что на них можно найти уникальные вещи — винтаж или интересные экземпляры ручной работы. 29% предпочитают обращаться к таким платформам, когда не могут найти нужный товар в наличии в рознице.

Среди тех, кто приобретал товары «с рук» в прошлом году, 20% жителей Самары потратили на покупки до 2 000 рублей за этот период. 12% потратили от 2 000 до 5 000 рублей, 13% — от 5 000 до 10 000 рублей. Более этой суммы за год на товары из ресейла ушло у 17%.

Вместе с тем, 74% опрошенных отметили, что сами продавали свои товары на ресейл-платформах. В основном это была электроника и гаджеты (37%), одежда (32%), а также мебель и предметы интерьера (27%). Соответственно, женщины чаще продавали одежду (40% против 19%), а мужчины — гаджеты (33% против 19%).

В открытых ответах жители Самары часто упоминали шубы, свадебные платья, рассаду и даже домашний скот. 38% опрошенных за год смогли заработать благодаря этому от 2 000 до 10 000 рублей. От 10 000 до 50 000 рублей на продаже вещей заработали 30% респондентов, а меньше 2 000 — 16%. Кроме того, 30% участников опроса хотя бы раз перепродавали вещи, полученные в подарок.

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