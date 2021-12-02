749 домов Самары включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья

Тема расселения из аварийного жилья стала ключевой на заседании Всероссийского координационного совета Уполномоченных по правам человека. Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин напомнил собравшимся, что новая программа расселения была поддержана Президентом и подчеркнул, что для ее успешной реализации крайне важно использование нового механизма комплексного развития территорий.
В Самарской области проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, продолжает оставаться в числе первостепенных.
В регионе предпринимаются меры для переселения жильцов из аварийных домов в рамках мероприятий Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в составе Национального проекта «Жилье и городская среда». До 2025 на реализацию нацпроекта предусмотрено финансирование в размере 8 миллиардов рублей за счет трех источников: средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.
На сегодняшний день только на территории Самары 1033 многоквартирных дома признаны аварийными, из них 749 - включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, а 284 – еще не включены, так как признаны аварийными после 01 января 2017 года.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - один из самых масштабных социальных проектов, реализуемых в Российской Федерации. Говоря о работе Правительства РФ по обеспечению жилищных прав граждан, Марат Хуснуллин выделил ее основные направления. Так, расселение аварийного жилищного фонда осуществляется опережающими темпами.
«За 2019–2021 годы расселено более 4 млн кв. м, на которых проживали 245 тысяч граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей», – сказал вице-премьер.
Марат Хуснуллин напомнил, что новая программа расселения была поддержана Президентом и подчеркнул, что для ее успешной реализации крайне важно использование нового механизма комплексного развития территорий, а также строительство наемного жилья и реализация программ льготного ипотечного кредитования. Вице-премьер сообщил, что согласно новой программе более 600 тысяч граждан будут переселены примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. По его словам, в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы на указанные цели предусмотрено 45 млрд рублей.
Напомним, что с 2019 года в Самарской области действует программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». До 2025 года запланировано обеспечить комфортным жильем 4 336 семей.
С 2022 года начинается реализация следующих этапов государственной программы, в рамках которых необходимо расселить 2 719 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 95,7 тыс.кв.м. Следует отметить, что из аварийного жилья люди переезжают либо в квартиры новостроек, приобретенные у организаций-застройщиков, либо получают возмещающие выплаты.
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