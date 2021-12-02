749 домов Самары включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья

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Тема расселения из аварийного жилья стала ключевой на заседании Всероссийского координационного совета Уполномоченных по правам человека. Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин напомнил собравшимся, что новая программа расселения была поддержана Президентом и подчеркнул, что для ее успешной реализации крайне важно использование нового механизма комплексного развития территорий.

В Самарской области проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, продолжает оставаться в числе первостепенных.

В регионе предпринимаются меры для переселения жильцов из аварийных домов в рамках мероприятий Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в составе Национального проекта «Жилье и городская среда». До 2025 на реализацию нацпроекта предусмотрено финансирование в размере 8 миллиардов рублей за счет трех источников: средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.

На сегодняшний день только на территории Самары 1033 многоквартирных дома признаны аварийными, из них 749 - включены в адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, а 284 – еще не включены, так как признаны аварийными после 01 января 2017 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - один из самых масштабных социальных проектов, реализуемых в Российской Федерации. Говоря о работе Правительства РФ по обеспечению жилищных прав граждан, Марат Хуснуллин выделил ее основные направления. Так, расселение аварийного жилищного фонда осуществляется опережающими темпами.

«За 2019–2021 годы расселено более 4 млн кв. м, на которых проживали 245 тысяч граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей», – сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что новая программа расселения была поддержана Президентом и подчеркнул, что для ее успешной реализации крайне важно использование нового механизма комплексного развития территорий, а также строительство наемного жилья и реализация программ льготного ипотечного кредитования. Вице-премьер сообщил, что согласно новой программе более 600 тысяч граждан будут переселены примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. По его словам, в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы на указанные цели предусмотрено 45 млрд рублей.

Напомним, что с 2019 года в Самарской области действует программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». До 2025 года запланировано обеспечить комфортным жильем 4 336 семей.

С 2022 года начинается реализация следующих этапов государственной программы, в рамках которых необходимо расселить 2 719 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 95,7 тыс.кв.м. Следует отметить, что из аварийного жилья люди переезжают либо в квартиры новостроек, приобретенные у организаций-застройщиков, либо получают возмещающие выплаты.

Фото: pixabay