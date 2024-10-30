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74% работающих самарцев выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

30 октября 2024 09:47
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74% работающих самарцев выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

При наличии альтернативы — премия или новогодний корпоратив — только каждый пятый работающий выберет праздник, большинство по-прежнему предпочитает премию. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу.

74% самарцев при наличии выбора предпочтут получить денежную премию вместо того, чтобы участвовать в новогоднем корпоративе. Лишь каждый пятый выберет праздник.

Несколько больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии — среди опрошенных до 34 лет (26%).

82% горожан 35—45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.

О какой же сумме речь? 22% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей. 18% — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому — от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тысяч рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. Средняя сумма — 60 тысяч рублей. 4% устроила бы любая премия.
 

Время проведения: 20—28 октября 2024 года

Теги: Опрос

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