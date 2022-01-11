73% жителей Самарской области назвали QR-коды главным событием 2021 года

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, какие события 2021 года им запомнились больше всего.

Большинство (73%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – локдауны в июне и ноябре, эти события 2021 года стали наиболее запоминающимися для 43% опрошенных жителей Самарской области.

Третье место среди заметных событий года занимает приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане – этот вариант отметили 25% респондентов. На четвертом месте оказалась стрельба в Казани (23%), на пятом – массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (18%).