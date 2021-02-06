73% россиян матерятся на работе

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Ко Дню борьбы с ненормативной лексикой сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, используют ли россияне нецензурную лексику на работе, и как к этому относится их начальство. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

80% жителей России признались, что используют ненормативную лексику в своей речи. Из них 17% делают это регулярно. Однако каждый пятый (20%) участник опроса рассказал, что не ругается матом.

Большая часть респондентов (63%) нейтрально относятся к ругающимся матом людям. Около трети (32%) порицают такое поведение окружающих. А 5% участников исследования положительно относятся к тем, кто употребляет обсценную лексику.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3500 респондентов

Время проведения: январь 2021

Фото: pixabay.com.