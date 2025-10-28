Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
72% самарских родителей имеют доверительные отношения со своими детьми

28 октября 2025 09:40
Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, как родители из Самары выстраивают доверительные отношения со своими детьми школьного возраста
Оказалось, что треть родителей уверены: их ребенок рассказывает абсолютно все и не имеет секретов (32%). Однако почти каждый второй (40%) признается, что дети делятся только тем, что считают нужным, и им хотелось бы знать больше. У 10% родителей дети ничего не рассказывают, но взрослые воспринимают это спокойно, считая нормой возраста. В то же время 18% обеспокоены отсутствием доверия и отмечают, что ребенок вообще ничего не рассказывает о себе.

Тема личных границ особенно остро проявляется в отношении гаджетов. Лишь четверть родителей (28%) считают, что проверка телефонов и соцсетей недопустима и нарушает личное пространство ребенка. 37% убеждены, что контроль обязателен для безопасности, при этом дети знают о доступе к их устройству родителей. 11% идут дальше и  проверяют переписки и соцсети тайно. 18% делают это только с разрешения ребенка, а 6% стараются ограничиваться лишь просмотром приложений без чтения личных переписок.

«Родители часто находятся в ловушке между желанием защитить и необходимостью доверять. Контроль без доверия редко работает: дети быстро находят способы скрыть информацию. Гораздо эффективнее выстраивать диалог: объяснять, зачем нужен контроль, договариваться о прозрачности использования гаджетов, обсуждать опасности интернета и учить ребенка постепенно брать ответственность за собственную безопасность. Тогда контроль перестает быть жестким ограничением и превращается в совместное правило, укрепляющее доверие в семье», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Новости по теме
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
28 октября 2025, 11:25
Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. Общество
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
27 октября 2025, 09:45
75% самарцев — за запрет разговоров по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры. Общество
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
25 октября 2025, 18:00
Каждый седьмой признался, что полностью закупается в магазинах у дома. В стране
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
