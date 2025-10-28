72% самарских родителей имеют доверительные отношения со своими детьми

129

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, как родители из Самары выстраивают доверительные отношения со своими детьми школьного возраста

Оказалось, что треть родителей уверены: их ребенок рассказывает абсолютно все и не имеет секретов (32%). Однако почти каждый второй (40%) признается, что дети делятся только тем, что считают нужным, и им хотелось бы знать больше. У 10% родителей дети ничего не рассказывают, но взрослые воспринимают это спокойно, считая нормой возраста. В то же время 18% обеспокоены отсутствием доверия и отмечают, что ребенок вообще ничего не рассказывает о себе.

Тема личных границ особенно остро проявляется в отношении гаджетов. Лишь четверть родителей (28%) считают, что проверка телефонов и соцсетей недопустима и нарушает личное пространство ребенка. 37% убеждены, что контроль обязателен для безопасности, при этом дети знают о доступе к их устройству родителей. 11% идут дальше и проверяют переписки и соцсети тайно. 18% делают это только с разрешения ребенка, а 6% стараются ограничиваться лишь просмотром приложений без чтения личных переписок.

«Родители часто находятся в ловушке между желанием защитить и необходимостью доверять. Контроль без доверия редко работает: дети быстро находят способы скрыть информацию. Гораздо эффективнее выстраивать диалог: объяснять, зачем нужен контроль, договариваться о прозрачности использования гаджетов, обсуждать опасности интернета и учить ребенка постепенно брать ответственность за собственную безопасность. Тогда контроль перестает быть жестким ограничением и превращается в совместное правило, укрепляющее доверие в семье», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.