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71% жителей Самарской области положительно относятся к работе подростков

1 июня 2021 09:21
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71% жителей Самарской области положительно относятся к работе подростков

Ко Дню защиты детей аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как они относятся к работе в подростковом возрасте.

71% жителей Самарской области сообщили, что посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет, не готовы дать такой совет лишь 16% респондентов, остальные затруднились ответить. При этом наиболее подходящей для подростка жители Самарской области считают работу курьером (61% ответов), промоутером (59%), расклейщиком объявлений (54%) и помощником/ассистентом/стажером (50%).

Ключевыми преимуществами раннего трудоустройства респонденты Самарской области считают развитие самостоятельности, приобретение новых навыков, появление собственного заработка и повышение ответственности. Также многие отметили появление настоящего жизненного опыта и возможность накопить деньги на определенную цель. Среди навыков, которые дает работа в подростковом возрасте, жители Самарской области отметили навык общения с людьми и финансовую грамотность.

При этом жители Самарской области назвали несколько необходимых условий для трудоустройства подростков. Например, гибкий график (так ответили 75% респондентов), отсутствие тяжелых физических нагрузок (52%), ограниченное количество рабочих часов в день и официальное оформление (по 51%), близость работы к дому (42%), возможность работать удалённо (31%), наличие страховки (26%). 

Теги: подростки работа трудоустройство

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