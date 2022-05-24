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70% самарцев справляются со стрессом с помощью путешествий

24 мая 2022 10:11
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70% самарцев справляются со стрессом с помощью путешествий

Около трети самарцев (32%) стали больше волноваться в последние месяцы. Согласно результатам исследования* аналитического агентства А2:Research, 42% самарцев испытывают стресс ежедневно, а 13% опрошенных сталкиваются с волнениями каждый рабочий день.

Работа стала главным источником стресса почти для половины самарцев (42%), у 31% опрошенных беспокойство вызывают новости. Респондентов также волнуют проблемы в отношениях (16%), в семье (10%) и бытовые вопросы (9%). Меньше всего беспокойства у участников опроса из Самары вызывают проблемы в учебе (4%) и с друзьями (3%). 

Из-за стресса 28% самарцев чувствуют себя подавленными. 21% вымещают раздражение на близких и коллегах. Каждый пятый опрошенный в периоды стресса часто плачет, 16% респондентов переедают и чувствуют апатию. 

70% самарцев поделились, что путешествия помогают им справиться со стрессом. Среди других способов борьбы с переживаниями опрошенные назвали прослушивание музыки (26%) и чтение (19%). 13% респондентов любят отдыхать, просто ничего не делая, и заниматься своим хобби, а 12% расслабляются в СПА.

Для 28% самарцев путешествия – это способ вырваться из рутины. 17% видят в путешествиях возможность забыть о проблемах, а 13% смена обстановки помогает отдохнуть от работы. Чтобы справиться со стрессом, 35% самарцев предпочитают отдых на море, 24% опрошенных любят расслабиться в загородном отеле или на даче. Для снятия напряжения каждый пятый житель Самары отправляется в другой город, а 17% респондентов выбирают кемпинг.

44% самарцев уже начали планировать будущую поездку, а 41% опрошенных мечтают отправиться в путешествие в ближайшее время. По текущим данным Яндекс Путешествий, летом 2022 года наибольшей популярностью среди россиян пользуются отели на курортах Краснодарского края – Сочи, Анапа и Геленджик. В среднем туристы уезжают туда на 6 ночей и тратят около 4 500 рублей за ночь. В пятерку самых популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (средняя цена за ночь – 5 080 рублей), Москва и Московская область (4 000 рублей), Крым (4 900 рублей) и Татарстан (4 800 рублей).

Чтобы избавиться от переживаний, самарцы предпочитают путешествовать с семьей (32%) и с любимым человеком (26%). Главными составляющими антистрессового отдыха участники опроса назвали красивые виды (35%), вкусную еду (33%) и хороший сервис (20%). Самарцам также важны наличие бара в отеле (18%), удобная кровать в номере (13%) и быстрый Wi-Fi (10%).

*В опросе приняли участие более 1 500 человек из разных регионов России.

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