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70% россиян копят и регулярно отправляют часть дохода в сбережения

31 января 2025 13:22
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70% россиян копят и регулярно отправляют часть дохода в сбережения

Свыше две трети россиян (70%) копят и регулярно отправляют часть дохода в сбережения, говорится в результатах исследования СберНПФ и финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 31 января.

Треть респондентов признались, что пока не откладывают, потому что им сложно управлять расходами.

Более трети (36%) респондентов откладывают до 10% дохода каждый месяц.

«При таком сценарии свободные деньги человек может тратить на путешествия, покупку одежды или развлечения, а отношения с финансами будут более здоровыми», — отметила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Также 64% участников опроса заявили, что отправляют в сбережения свыше 10% ежемесячного дохода.

«Если при такой модели поведения человек не теряет в качестве жизни, стоит распределять отложенные средства. Например, часть денег можно инвестировать, чтобы повысить доходность на длинном горизонте. Напротив, если все свободные деньги уходят в копилку, а человек ограничивает себя во всём, отношения с финансами могут стать дополнительным источником стресса. Со временем это может привести к импульсивным тратам или вовсе отказу от сбережений», — предостерегла эксперт.

Теги: Опрос

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