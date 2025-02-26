70% родителей хотели бы водить детей на интерактивные площадки

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Почти 70% опрошенных родителей хотели бы водить своих детей на современные игровые площадки с интерактивным инвентарем — с сенсорными экранами или музыкальным сопровождением. Кроме того, для 78,6% респондентов важнейшим критерием стала безопасность, говорится в результатах исследования московского девелопера FORMA и сервиса «Яндекс Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия» 26 февраля.

При этом 56,7% россиян отметили, что развитая детская инфраструктура — ключевой фактор при выборе жилья. В то же время 35,3% не считают данный показатель решающим при выборе квартиры для покупки.

По мнению 38,4% опрошенных родителей, детям особенно интересны интерактивные площадки, в которых для игр используются современные технологии — сенсорные экраны, звуковое и голосовое сопровождение для ведения и статистики игры. В таком инвентаре они видят и практическую пользу. Так, 65,3% родителей — частников исследования полагают, что эти технологичные опции способствуют развитию моторики и когнитивных функций ребенка.

Более стандартный инвентарь кажется респондентам менее актуальным, но песочницы в игровой зоне по-прежнему хотели бы видеть 33,1%, балансиры — 20,9%. Популярностью пользуются классические качели (65,6%), батуты (61,8%), горки (59,6%), полосы препятствий (47,7%), карусели (46,2%) и игровые домики (38,4%). В целом разнообразие инвентаря для игр ценят 52% опрошенных россиян с детьми.

Помимо этого важнейшим критерием идеальной детской площадки для родителей стала безопасность (78,6%). Доверие к игровому пространству повышают такие решения, как отсутствие острых углов в инвентаре и в целом на территории площадки (65,4%), применение специальных напольных покрытий (57,2%) и использование безопасных материалов (55,4%).

«Разнообразные и современные решения игрового оборудования, его необычный дизайн действительно привлекают детей к прогулкам на улице, но куда важнее обеспечить безопасность на такой площадке, потому что именно от этого фактора отталкиваются сами родители», — отметил заместитель руководителя девелоперской компании FORMA Александр Ким.

Еще один фактор, важный для родителей, — локация. В 59,5% случаев респонденты обратили внимание, что наиболее удобным расположением площадки является внутридворовое пространство дома. Для 56,2% респондентов предпочтительно, чтобы это была территория во дворе без машин. Не менее важна для участников опроса экологичность (53,9%).