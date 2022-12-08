70% работников Самарской области не ощущают угрозу увольнения

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области, чтобы выяснить, ощущают ли они угрозу увольнения на текущем месте работы.

В четвертом квартале 2022 года в Самарской области заметным образом выросла доля тех, кто уверенно себя ощущает на текущем месте работы и не боится увольнения работодателем. 70% работников региона отметили, что они не испытывают угрозу увольнения. Во втором квартале этого года так отвечали 59%.

Из ответов респондентов следует, что в четвертом квартале 2022 года чаще других не испытывают страха увольнения ИТ-специалисты, специалисты добывающей отрасли, научно-образовательной сферы, индустрии красоты и фитнеса, а также представители гостинично-ресторанной сферы. В данных профобластях по 70% и более респондентов ответили, что на текущем месте работы не ощущают угрозу увольнения работодателем.

22% респондентов региона отметили, что они всё-таки испытывают угрозу увольнения на текущем месте работы. Остальные затруднились ответить. Чаще других наличие таких ощущений отмечают руководители, специалисты из автобизнеса, маркетологи и специалисты по рекламе, PR, а также бухгалтеры. В данных профобластях по 27% и более респондентов отмечают, что испытывают угрозу увольнения на текущем месте работы.