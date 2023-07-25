70 конкурсантов прошли в региональный этап конкурса управленцев «Лидеры России»

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24 июля 2023 года начался региональный этап 5 сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей».

В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Региональный этап – это новинка 5 сезона. Его участники будут решать реальные проблемы субъектов Российской Федерации. На повестке – различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

Успешно справились с первыми испытаниями конкурса и прошли в региональный этап 70 участников из Самарской области. По количеству участников регион вошел в ТОП-10.

Региональный этап пройдет до 9 августа 2023 года. Конкурсантам предстоит самостоятельно сформировать команды (до 10 человек). Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф.

До 9 августа каждой команде предстоит подготовить командное решение поставленной перед ней задачи и загрузить его на официальный сайт конкурса. После экспертной оценки будет известна лучшая команда региона.

Следующим этапом испытания в конкурсе управленцев «Лидеры России» для наших земляков станет окружной финал, который пройдет осенью этого года.

Напомним, старт информационной кампании федерального конкурса в Самарской области в новом сезоне был дан Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который обратился к участникам, отметив, что настоящий лидер – это лидер во всем, важны ответственная гражданская позиция, патриотический настрой, потребность в служении своей стране.

Отметим, ранее Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко выразил благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО «Россия страна возможностей».

Фото: департамент информационной политики СО