7% жителей Поволжья ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе

31

Рабочие конфликты у жителей Приволжского федерального округа возникают чаще, чем у россиян в целом. Такие данные показало совместное исследование СберУниверситета и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Опрос проводился среди соискателей на платформе hh.ru.

О конфликтах на повседневной основе заявили 7% респондентов округа, еще 29% сообщили, что сталкиваются с ними минимум раз в неделю. 51% опрошенных отметили, что такие ситуации происходят не чаще одного раза в месяц, 13% жителей Поволжья не сталкивались с конфликтными ситуациями на рабочем месте никогда. Для сравнения, о ежедневных конфликтах заявили только 5% опрошенных по стране в целом.

Чаще остальных, по данным исследования, с конфликтами сталкиваются соискатели в возрасте от 25 до 34 лет, реже — от 18 до 24 лет; женщины отмечали регулярные конфликты реже мужчин.

В разрезе профсфер часто сталкиваются со спорами на работе представители высшего и среднего менеджмента, производства и сервисного обслуживания, строительства и недвижимости. Реже остальных конфликтуют в сферах науки и образования, розничной торговли, маркетинга, рекламы и PR.

При этом 35% жителей округа отметили, что за последние год-полтора на их рабочем месте конфликтов стало больше, каждый третий сообщил, что их стало меньше, каждый четвертый респондент из Поволжья считает, что ситуация не изменилась. По словам респондентов, больше споров среди коллег стало в сферах «Наука и образование», «Высший и средний менеджмент», меньше — «Административный персонал», «Транспорт, логистика, перевозки».