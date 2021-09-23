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7 из 10 компаний Самаре не против устроить на работу родственников своих сотрудников

23 сентября 2021 10:25
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7 из 10 компаний Самаре не против устроить на работу родственников своих сотрудников

Личные связи — один из самых эффективных каналов трудоустройства. Родственников сотрудников берут на работу практически 3 из 4 компаний, чаще всего — заводы и банки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

75% работодателей в Самаре принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании. Противников подобной практики в городе — 19%.

Чем крупнее компания, тем более лояльно в ней относятся к трудоустройству членов семей действующих сотрудников: 68% среди компаний малого бизнеса в Самаре и 81% среди предприятий и организаций, где занято более 1000 человек.

Среди компаний разных отраслей деятельности в Самаре наиболее открыты для родственников работающих сотрудников промышленные предприятия и банки (83% и 81% − соответственно). Менее охотно следуют этой практике в сфере продаж и услуг, впрочем, и тут в большинстве случаев двери для родственников открыты (по 66%).
 

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