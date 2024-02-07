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7 февраля 1863 года был запатентован первый огнетушитель

7 февраля 2024 15:16
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Изобретение, ставшее прообразом современных огнетушителей, принадлежит американскому инженеру Алану Крею.

7 февраля - день рождения огнетушителя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС СО.

7 февраля 1863 года был запатентован первый огнетушитель. Изобретение, ставшее прообразом современных огнетушителей, принадлежит американскому инженеру Алану Крею.

Попытки создать огнетушитель предпринимались и до указанного времени. Ещё в XVII веке в качестве огнетушителей использовались стеклянные колбы с водой, которые устанавливались в помещениях на случай пожара. Приблизительно в 1715 году в Германии изобретатель Захария Грейл создал конструкцию в виде деревянной бочки, заполненной 20 литрами воды и оснащенной небольшим количеством пороха с запалом. При пожаре запал поджигался, бочку бросали или закатывали в очаг, где она взрывалась и тушила возгорание своим содержимым. В Англии подобное устройство было изготовлено в 1723 году химиком Амброузом Годфри. В 1734 году немецкий врач М. Фукс изобрел огнетушитель, который представлял собой стеклянный шар, наполненный соленой водой. Его бросали в огонь, где он разбивался и тушил пламя.

В 19 веке изобретатели начали использовать кислоту. Устройство огнетушителя впервые в истории позволило получить необходимое давление для выпуска огнетушащего вещества внутри самого сосуда. В 1884 году, германский инженер Шварц разработал ручной огнетушитель, который представлял собой жестяную трубу, заполненную огнетушащим порошком, скорее всего содой. Содержимое огнетушителя следовало с силой высыпать в огонь.

Во второй половине 19 века русским инженером Наумом Шефталем был изобретен первый порошковый огнетушитель «Пожарогас». Он состоял из картонной коробки, заполненной смесью гидрокарбоната натрия, квасцов, сульфата аммония или инфузорной земли. Внутри «Пожарогаса» находился патрон с зарядом пороха и бикфордовым шнуром. В случае возгорания с аппарата срывалась защитная лента, поджигался бикфордов шнур и устройство через дверь или окно забрасывалось в помещение. Через 12—15 секунд происходил сильный взрыв, заряд распылялся по горящему помещению и ликвидировал пожар.

Пройдя свой длинный путь, сегодня обычные огнетушители приобрели узнаваемый у всех образ – металлического корпуса с раструбом и рычагом. Они имеют самое широкое распространение в быту и хозяйственной деятельности. Большинство компактных огнетушителей, производимых в настоящее время – порошковые, находящиеся под давлением или с картриджами CO2. Конструкция их остается неизменной с 1950-х годов, а вот компоненты со временем приобрели улучшенные качества. Современные порошковые огнетушители применяются для тушения различных классов пожаров (горючих жидкостей, твердых материалов, электроустановок под напряжением). Также имеются огнетушители со сжиженным углекислым газом. В настоящее время существует и несколько типов пенных огнетушителей. Принцип работы большинства из них основан на применении концентрированной пены и картриджей с газом-вытеснителем.

Выбирать огнетушители следует в зависимости от его принципа действия с учетом класса пожаров. Пожары класса А – дерево и твердые горючие вещества, пожары класса B и C – жидкие и газообразные горючие вещества, а также электроустановки под напряжением. На каждом изделии есть соответствующая маркировка, которую следует изучить при выборе и приобретении. Кроме того, следует помнить о правилах хранения и регулярной перезарядке огнетушителей.

Современный огнетушитель — незаменимый и главный помощник в борьбе с огнем.

Имея огнетушитель в квартире, гараже, автомобиле, на даче, каждый может самостоятельно справиться с начинающимся возгоранием до прибытия пожарных, не позволив огню распространиться до приличных масштабов.

Как пользоваться огнетушителем?

1. Поднести его на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние – обычно около 1 м;

2. Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

3. Направить огнетушитель (раструб, шланг) на очаг возгорания;

4. Выдернуть чеку;

5. Нажать на клавишу рукоятки (либо курок) или открыть запорное устройство до упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя;

6. Подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность;

7. При выходе огнетушащего вещества потушить возгорание.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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