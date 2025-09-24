69% самарцев — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних

111

В SuperJob выяснили, что проект партии ЛДПР о повышении до величины МРОТ пенсионной надбавки для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы одобряет большинство респондентов. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

В Самаре суммарный уровень поддержки инициативы составляет 69%: причем 64% полностью ее одобряют, 2% поддерживают только в части повышения выплат для старшего поколения, еще 3% — только для инвалидов. Против высказались 7% респондентов: «Такие меры лишь разгонят инфляцию еще больше, чем уже есть». 24% затруднились с ответом: «До 80 редко доживают. Нужно снижать возраст для повышенных выплат».



Закономерно, что степень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: в том или ином виде его одобряет 62% молодежи до 35 лет, 69% горожан в возрасте от 35 до 45 лет и 76% граждан 45+.



Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей больше как сторонников, так и противников инициативы, чем среди зарабатывающих менее 100 тысяч. Основные доводы в поддержку законопроекта: «Пенсии нищенские»; «Пенсионерам не хватает средств». Их оппоненты высказывают следующие опасения: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок».



Время проведения: 18—19 сентября 2025 года