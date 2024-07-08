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68% опрошенных убеждены, что основой крепкого брака является любовь, а не расчет

8 июля 2024 17:57
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«Вебер» выяснил у россиян, как они относятся к браку, по каким причинам в него вступают, каким хотели бы видеть свое первое свидание и как относятся к онлайн-знакомствам.

«Вебер» выяснил у россиян, как они относятся к браку, по каким причинам в него вступают, каким хотели бы видеть свое первое свидание и как относятся к онлайн-знакомствам.

День семьи, любви и верности отмечается ежегодно в России 8 июля. В преддверии праздника «Вебер» изучил отношение россиян к празднику, к браку и проанализировал данные о том, где жители страны знакомятся, как строят романтические отношения и создают семьи.

Более половины россиян очень романтичны: 52% респондентов верят в любовь с первого взгляда. Чаще такой позиции придерживаются люди старше 55 лет.

Несмотря на активное развитие социальных сетей и сайтов знакомств, россияне достаточно консервативны и не желают устанавливать романтические связи в интернете. Подавляющее большинство – 68% жителей страны хотят лично познакомиться с потенциальным партнером. На онлайн-знакомства согласны только 12% опрошенных, в основном это мужчины и молодежь от 18 до 34 лет.

Более того, большинство опрошенных – 64% никогда не пользовались приложениями для знакомств. 36% россиян попробовали подобные сервисы, но 27% не пользуются ими сейчас. На сегодняшний день постоянными пользователями приложений для онлайн-знакомств являются лишь 3% россиян. Кроме того, 68% респондентов не рассматривают такие приложения как возможность построить серьезные отношения. Стоит отметить, что пользователи подобных сервисов разделяют это мнение.

По мнению россиян, лучшее место для знакомства со второй половиной это:

Компания друзей – 56%

Работа – 34%

Университет/колледж – 32%

Отдых и поездки – 25%

Клубы по интересам – 22%

При этом по-прежнему сильно мнение, что первый шаг к знакомству должен делать мужчина. У женщин оно преобладает, а мужчины разделяют такую позицию в меньшей степени. Четверть опрошенных считают, что инициатива может исходить и от женщины.

Идеальное первое свидание для россиян это:

Прогулка на природе – 56%

Поход в ресторан/кафе – 31%

Поход в кинотеатр/театр – 22%

А вот ночной клуб и фудкорт лучше не выбирать – они признаны худшими местами для свидания.

Любопытный факт: 40% опрошенных признались, что им предлагали познакомиться в общественном транспорте и 17% соглашались, а 23% — отказывались.

Что касается причин вступления в брак: 62% респондентов уверены, что брак необходим для закрепления романтических отношений, а 28% убеждены, что можно обойтись без брачных уз и оставаться сожителями. Чаще такого мнения придерживаются мужчины, люди от 18 до 34 лет и пользователи приложений для онлайн-знакомств. Большинство россиян – 68% убеждены, что основой крепкого брака является любовь, а не расчет.

Основные причины для вступления в брак по мнению большинства это:

Любовь – 54%

Желание продолжить род – 44%

Стремление создать семью – 32%

При этом 44% респондентов выступают за заключение брачного договора, а 28% людей считают, что в подобном документе нет необходимости. Однако лишь 5% состоящих в браке людей рассказали, что у них заключен брачный договор.

Серьезное отношение к браку характерно для жителей страны: более половины опрошенных – 58% согласны с утверждением о том, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь.

 

Фото:   freepik.com

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