67% самарцев ни разу не были у психолога

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ищут оренбуржца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления
В Самаре ищут оренбуржца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России
Третий этап нестратегических ядерных учений начался в России
Математик из Самарского политеха повышает безопасность лифтов
Математик из Самарского политеха повышает безопасность лифтов
Желая легко заработать, жительница Отрадного отдала мошенникам более 1 млн рублей
Желая легко заработать, жительница Отрадного отдала мошенникам более 1 млн рублей
В Международный день дружбы на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел «Марафон семейных традиций»
В Международный день дружбы на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел «Марафон семейных традиций»
В Самаре полицейские проверили более 90 человек из числа мигрантов
В Самаре полицейские проверили более 90 человек из числа мигрантов
В Самаре росгвардейцы нашли пропавшую женщину
В Самаре росгвардейцы нашли пропавшую женщину
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

67% самарцев ни разу не были у психолога

31 июля 2024 10:31
98
67% самарцев ни разу не были у психолога

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* и выяснил, как самарцы относятся к сеансам у психолога и хотели ли бы, чтобы их партнер находился в терапии. Оказалось, что для более чем 40% женщин и 35% мужчин нахождение в терапии — красный флаг.

Настоящие мужчины не плачут 

Следуя известному стереотипу о том, что настоящие мужчины не плачут, 67% самарцев никогда не посещали психолога. Только 4% опрошенных  находятся в полноценной терапии, а еще 2% планируют начать. 

Женщины больше заботятся о своем ментальном здоровье: 19% участниц опроса на данный момент находятся в полноценной терапии, 18% имели короткий курс, 16% - пробовали единожды. Только 43% женщин никогда не посещали психолога. 

При этом почти 70% женщин считают, что заботиться о своем ментальном здоровье критически важно. Только порядка 8% женщин критически относятся к терапии, считая ее пустой тратой времени и профанацией. А вот среди мужчин «негативщиков» гораздо больше почти 17% мужчин считают, что терапия с психологом бесполезна и не нужна. Еще 42% мужчин равнодушны к идее терапии, но есть и те, которым это близко (41%)

Что скрывается за посещением психолога? 

Почти у всех самарцев посещение психолога ассоциируется с проблемным состоянием. 40% мужчин и 37% женщин ответили, что посещение психолога - это признак стресса и тяжелого периода в жизни. Еще 37% мужчин и 28% женщин приписали человеку в терапии скрытые психологические проблемы. 

Примечательно, что почти у трети женщин (28%) мужские походы к психологу вызывают ассоциацию с внутренней проработанностью и осознанностью. А вот мужчин с таким мнением ровно в два раза меньше, только 14% считают женщину в терапии - осознанной и понимающей себя личностью. 

Поводы для обращения к психологу? 

Самым весомым поводом большинство самарцев считают депрессию: 32% мужчин и 36% женщин единогласно посчитали ее основной причиной обратиться за помощью. 

Далее мужчины выделили стресс (24%), проблемы в отношениях (20%), потерю близкого человека (16%), желание лучше себя понимать (15%), проблемы в семье (14%), тревогу (12%), сложности в отношениях с окружающими (12%), профвыгорание  (10%).

Для женщин на втором месте стоит потеря близкого человека (30%), жалела идут проблемы с самооценкой (24%), проблемы в отношениях (24%), желание лучше себя понимать (20%), стресс (19%), сложности в отношениях с окружающими (17%), проблемы в семье (15%),  профвыгорание(14%).

Знакомства и терапия 

Половина мужчин (50%) и почти 70% женщин принципиально знать в самом начале знакомства, что человек посещает психолога.

Для большинства самарцев факт посещения психолога новым знакомым - красный флаг, так ответили 36% мужчин и 41% женщин. Но есть и такие, которым нравятся люди, посещающие психолога: 33% женщин  и 18% мужчин считают, что человек в терапии - это привлекательно. 

Примечательно, что 41% мужчин рассказали бы новой знакомой о том, что посещают психолога, а среди женщин таких всего треть. Большинство женщин (37%) утаили бы этот факт от своего нового знакомого. 

Парная терапия

И мужчины и женщины верят в то, что совместные походы к психологу полезны, но до определенного момента. Большинство самарцев уверены, что эффективность психологической помощи зависит от того, в каком состоянии отношения в паре, а также от личностных качеств партнеров, так ответили 44% мужчин и 51% женщин. Твердо верят в терапию всего 28% мужчин и 36% женщин. Остальные считают ее бесполезной. 

Почему люди скрывают факт посещения психолога 

Основные причины, по которым мужчины скрывают посещение психолога, это: негативные стереотипы о работе психологов (30%), личный характер информации (24%) и страх показаться слабым (16%).

У женщин это негативные стереотипы о работе психологов (37%), личный характер информации (28%), страх испортить впечатление о себе (13%).

*В опросе Mamba приняли участие 3500  респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других  регионов России.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше половины самарцев готовы переехать в другой город ради работы
31 июля 2024, 10:08
Больше половины самарцев готовы переехать в другой город ради работы
Больше всего в Самаре к перемещениям склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет. Общество
87
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
31 июля 2024, 09:37
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
21% самарцев хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи. Здравоохранение
105
Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Самары
30 июля 2024, 12:43
Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Самары
Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 43%, то среди компаний крупного бизнеса — 73%. Общество
282
В центре внимания
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
1
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
452
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
359
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024  19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
1434
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
503
Весь список