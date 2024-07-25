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67% работников в Самарской области чувствуют стабильность на работе

25 июля 2024 09:36
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67% работников в Самарской области чувствуют стабильность на работе

Жители Самарской области оказались достаточно уверенными в себе работниками. Так, опрос среди трудящихся Самарской области показал, что за последние три месяца сразу 67% опрошенных работников уверены в стабильности своего рабочего места и состоянии компании на рынке труда. Несмотря на столь высокий показатель числа уверенных в стабильности своего рабочего места, год к году их число снизилось на 9%.

В противовес тем, кто уверен в своей карьере и будущем на работе – 25% опрошенных горожан заявили в ходе опроса hh.ru, что чувствуют угрозу увольнения на работе, причем сами они не собираются пока покидать компанию. За год доля таких тревожных работников приросла на 13%. Остальные опрошенные не смогли точно ответить, каков уровень стабильности в их компании.

В данном случае в общероссийском рейтинге регионов Самарская область оказалась на 29 месте по доле работников, уверенных в стабильности своего рабочего места этим летом. На первом месте по наибольшему числу таких сотрудников – Ярославская область (сразу 90% опрошенных жителей региона уверены в завтрашнем днем у себя на работе), на втором – Иркутская область (82%), на третьем – Омская область (82%). Интересно, что из регионов ПФО на шестом месте оказался Пермский край – здесь сразу 80% опрошенных местных жителей верят в стабильность своей компании и отсутствие угрозы сокращения, на восьмом – Саратовская область (79%), на одиннадцатом – Удмуртия (76%), на шестнадцатом – Пензенская область (72%), на двадцать пятом – Оренбургская область (69%).

В разрезе профессий: наиболее уверенно чувствуют себя этим летом на работе представители сферы охраны и секьюрити (сразу 80% позитивно настроенных сотрудников), причем за год доля таких уверенных в своей работе представителей этой сферы выросла сразу на 15%. Также не чувствуют угрозы увольнения 73% ИТ-специалистов (за год их стало больше на 3%), 79% работников сферы искусства и медиа (за год их уверенность выросла на 12%). Кроме того, на 7% (до 74%) за год выросла уверенность в стабильности у представителей рабочих профессий. На 9% чаще стали верить в успех своей карьеры работники розничной торговли (73%).

Но есть и сферы, где уверенность работников стали ниже. Так, на 12% упало чувство стабильности на работе и карьерных успехах у топ-менеджеров (теперь 63%), на 8% упало чувство уверенности в своих компаниях у работников сферы добычи сырья, на 4% стали меньше верить в успех карьеры медики и работники сферы образования, а также на 12% стали негативно оценивать положение своей компании и свое рабочее место работники общепита и туризма.

В разрезе возраста: более позитивные изменения и настроения. Так, молодые соискатели от 18 до 24 лет стали на 2% чаще отмечать уверенное состояние на рынке труда. Тоже самое касается и другой возрастной группы (респонденты 55 лет и старше) нарастили очищение стабильности на рынке труда на 4% (до 66% положительных ответов). Респонденты из остальных возрастных групп также не продемонстрировали падения настроений.

Теги: Опрос

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