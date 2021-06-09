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66% жителей в Самаре планируют ремонт этим летом

9 июня 2021 10:10
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66% жителей в Самаре планируют ремонт этим летом

28% жителей в Приволжском федеральном округе предпочитают ремонт в стиле минимализма, а 21% - хюгге. При этом ремонт в ближайшие 3-4 месяца запланировали 66% жителей ПФО, выяснили эксперты Авито Услуг.

Лето — традиционный сезон не только отпусков, но и ремонтов, тем более что в свободное от работы время контролировать работу строителей и вовлекаться в создание домашнего уюта куда удобнее. В мае спрос на ремонтные работы на Авито Услугах в Самаре увеличился на 14% по сравнению с апрелем, а если сравнивать с прошлым маем, эти услуги стали популярнее на 43%. При этом по всей России предложение по сравнению с прошлым маем на волне всеобщего перехода в онлайн выросло на 9%, за последний месяц оно немного уменьшилось (-3%), востребованные бригады уже набрали заказов на лето.

— Сегодня 38% новых заказов специалисты по ремонту получают именно из онлайн-каналов. Так, в I квартале 2021 года количество предложений от мастеров по ремонту на Авито Услугах выросло на 17% год к году, при этом самое большое количество предложений — в категориях строительство (35%), отделочные работы (24%) и сантехника (9%), но востребованы услуги и более редких специалистов: мастеров по ремонту офиса, кухни, остеклению балконов, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг.

Как показал опрос, виновницы звуков дрели летом — чаще всего женщины. В ближайшие 3-4 месяца ремонт планируют делать в основном представительницы  прекрасного пола — их 69%, а вот у мужчин желания ввязываться в это неблагодарное дело меньше — 37% не хотят этим заниматься.

Ремонт чаще планируют люди среднего возраста — 35-44 года, в том числе это связано с тем, что в основном ремонтировать собираются собственную квартиру, на которую в молодые годы успевают заработать немногие — такой ответ дали 68% опрошенных. Кстати, второй по популярности объект ремонта — дача. Ее будут ремонтировать 20% из тех, кто в принципе затевает ремонт в ближайшем будущем. Ремонт съемных и родительских квартир - значительно менее популярное занятие.

Если уж россияне решились на ремонт, то обновляют всё и вся. 35% (большинство из тех, кто собирается делать ремонт в ПФО) планируют капитально отремонтировать жилище.

Но не все готовы к столь радикальным решениям, да и стоимость ремонта вынуждает выбирать, 24% опрошенных планируют поменять мебель и перекрасить стены, а 12% в ПФО — поменять сантехнику или кухню. При этом женщины чаще планируют «косметику», а мужчины — замену сантехнического оборудования или кухонной техники и гарнитура.

На смену дворцам и ремонту “по красоте” приходит сдержанность, чему способствует рост популярности блогов о дизайне интерьера и стиля хюгге. У стилей лофт и лепнины с вензелями сегодня одинаково мало поклонников — 3% и 4% соответственно. Посмотрев на фото дизайнерских ремонтов в стиле хюгге или минимализма, россияне мечтают избавиться от хлама дома и побороть «бабушкин ремонт». 28% респондентов — за минимализм, а 21% — поклонники скандинавского стиля. Таким образом, ровно половина из тех, кто собрался обновлять интерьер, уходят от захламления пространства и мечтают сделать жилище более минималистичным.

И, конечно, стиль «удобно и недорого» все так же близок сердцу россиян — 36% жителей ПФО планирующих ремонт выберут именно его.

Теги: ремонт

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