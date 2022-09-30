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66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования

30 сентября 2022 09:50
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66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько программистов и разработчиков, а также занятых в ИТ-сфере в России имеют профильное высшее образование. В рамках исследования были проанализированы данные из резюме 813 тыс. разработчиков и 2,7 млн всех занятых в ИТ.

По данным базы резюме hh.ru за 2022 год, 66% (или 170 тысяч) разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования, наличие профильного высшего образования встречается лишь у каждого третьего.

Характерной особенностью является обратная пропорциональность между возрастом и наличием профильного высшего образования. Так, чем старше программист, тем реже он обладает таким образованием. Среди разработчиков в возрасте 25-34 лет непрофильное высшее встречается у 67%, в возрасте 35-44 – у 69%, 45 и старше – у 78%. Таким образом, если будет учтен критерий профильности высшего образования для отсрочки от частичной мобилизации, она затронет свыше 200 тысяч самых опытных и ценных программистов.

Как известно, ИТ-продукт – один из самых сложных и ресурсоемких результатов интеллектуального труда в современном мире. В его создании, поддержке и развитии участвуют не только непосредственно сами разработчики и программисты, им занимаются целые команды – от ИТ-руководителей, продакт-менеджеров, тестировщиков, дизайнеров до специалистов по кибербезопасности.

Что касается всей ИТ-сферы, то доля ИТ-специалистов без профильного высшего образования еще выше – 79% (среди мужчин – 74%, среди женщин – 87%). При этом также среди опытных ИТ-специалистов (от 3 до 9 лет опыта) зафиксирована самая высокая доля, не имеющих профильного высшего образования, - 80%.

Как считают аналитики hh.ru, низкая доля наличия профильного высшего образования среди программистов и разработчиков и вообще всех ИТ-специалистов объясняется тем, что ИТ-сфера ежегодно привлекала десятки тысяч талантливых людей, которые могли обучиться ИТ-профессиям без получения профильного высшего образования. Подавляющее большинство компаний в условиях острого дефицита вообще не обращают внимание на наличие профильного высшего образования и не указывают такое требование в вакансиях, на первый план всегда выходили наличие нужного технологического стека, навыков и опыта создания и развития успешных ИТ-продуктов и решений.

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