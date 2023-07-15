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65% паролей россиян можно взломать за одну минуту

15 июля 2023 13:33
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65% паролей россиян можно взломать за одну минуту

Компания RTM Group, специализирующаяся на услугах в сфере информационной безопасности, провела исследование безопасности паролей российских пользователей.

Эксперты пришли к мнению, что около 65% паролей можно угадать с помощью перебора всего за одну минуту. К такому выводу они пришли после анализа более 50 млн пар «логин-пароль», которые утекли в даркнет с января 2022 по май 2023 года.

Самые слабые пароли (6 символов и строчные буквы) используют простые пользователи для защиты своих учетных записей. В 50% случаев такие комбинации используются представителями малого бизнеса, а в другой половине — применяются чуть более сложные пароли (8 символов, заглавные и строчные буквы). У современных систем взлома на перебор подобных кодов уходит несколько минут.

Самые сложные пароли используются в крупных компаниях, но таких кодов всего 5%. Почти все они состояли по меньшей мере из 12 знаков, большая часть которых являются спецсимволами (скобки, проценты, знаки валют и так далее), пишет Газета.Ru.

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