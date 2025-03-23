64% самарцев верят в необходимость профсоюзов

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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

23 марта — день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии знаменательной даты респонденты оценили деятельность профессиональных организаций.



47% самарцев ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Положительно к их работе относятся 30% (10% — безусловно положительно, 20% — скорее положительно), а негативно — 23% (12% — скорее отрицательно, 11% — абсолютно отрицательно).



Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин. Чем выше доход горожан, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 51% ничего о них не знают.



Большинство участников опроса считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». По их мнению, организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.



64% опрошенных уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 10% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов. В их полезности чаще уверены горожане старше 45 лет. Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.



60% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин. Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций.

32% говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 8% видят признаки подъема.

Горожане ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».



Время проведения: 1—9 марта 2025 года