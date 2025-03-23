Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%
С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%
Тольяттинец растил 19 кустов конопли
Тольяттинец растил 19 кустов конопли
Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника
Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника
В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих
В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих
ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины
ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины
29 марта землян ждет солнечное затмение
29 марта землян ждет солнечное затмение
Похороны Ларисы Голубкиной состоятся на Троекуровском кладбище 25 марта
Похороны Ларисы Голубкиной состоятся на Троекуровском кладбище 25 марта
Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества
Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

64% самарцев верят в необходимость профсоюзов

23 марта 2025 11:02
180
64% самарцев верят в необходимость профсоюзов

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

23 марта — день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии знаменательной даты респонденты оценили деятельность профессиональных организаций.

47% самарцев ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Положительно к их работе относятся 30% (10% — безусловно положительно, 20% — скорее положительно), а негативно — 23% (12% — скорее отрицательно, 11% — абсолютно отрицательно).

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин. Чем выше доход горожан, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 51% ничего о них не знают.

Большинство участников опроса считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». По их мнению, организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

64% опрошенных уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 10% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов. В их полезности чаще уверены горожане старше 45 лет. Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

60% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин. Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций.

32% говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 8% видят признаки подъема.

Горожане ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».
 

Время проведения: 1—9 марта 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы оценили свои расходы на такси
21 марта 2025, 12:12
Самарцы оценили свои расходы на такси
34% опрошенных не считают рост цен на услуги водителей существенным.   Транспорт
455
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
21 марта 2025, 12:04
29% самарцев не общаются с коллегами после работы
Мужчины чаще женщин рассказывают о том, что и раньше, и сейчас общаются с коллегами. Общество
422
В Самаре 22% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время
21 марта 2025, 09:44
В Самаре 22% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время
Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чаще, чем тех, чей заработок меньше. Общество
402
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
690
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
801
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
574
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
534
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
468
Весь список