63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам

Авито Работа провела опрос среди 10 000 россиян об использовании искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно его результатам, за последний год с чат-ботами и нейросетями взаимодействовали 26% респондентов. Чаще всего они использовали цифровых помощников для поиска вакансий, подготовки резюме и сопроводительных писем (15%), а также проходили собеседования в автоматизированном формате — с текстовым ботом (8%) или голосовым ИИ (6%).

64% кандидатов, проходивших собеседования с голосовыми и чат-ботами, остались довольны таким форматом. Основные преимущества, которые отметили соискатели, — экономия времени (36%), возможность проходить интервью в любое время (34%) и мгновенная обратная связь (32%).

Внедрение цифровых помощников помогает не только соискателям, но и компаниям. Благодаря автоматизации найма бизнес смог сократить объем рутинных задач HR-специалистов на 80%, в два раза уменьшить количество ошибок и время найма, а затраты на подбор персонала снизились почти на треть.

Среди тех, кто использовал цифровых помощников для личных нужд при поиске работы, 63% отметили, что поиск работы стал занимать меньше времени. Чат-боты чаще всего помогают на первых этапах — при отправке откликов, отслеживании их статуса (29%) и подготовке к собеседованиям (28%).