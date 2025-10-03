Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Мероприятия
3 октября 2025 12:14
78
Авито Работа провела опрос среди 10 000 россиян об использовании искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно его результатам, за последний год с чат-ботами и нейросетями взаимодействовали 26% респондентов. Чаще всего они использовали цифровых помощников для поиска вакансий, подготовки резюме и сопроводительных писем (15%), а также проходили собеседования в автоматизированном формате — с текстовым ботом (8%) или голосовым ИИ (6%).

64% кандидатов, проходивших собеседования с голосовыми и чат-ботами, остались довольны таким форматом. Основные преимущества, которые отметили соискатели, — экономия времени (36%), возможность проходить интервью в любое время (34%) и мгновенная обратная связь (32%).

Внедрение цифровых помощников помогает не только соискателям, но и компаниям. Благодаря автоматизации найма бизнес смог сократить объем рутинных задач HR-специалистов на 80%, в два раза уменьшить количество ошибок и время найма, а затраты на подбор персонала снизились почти на треть.

Среди тех, кто использовал цифровых помощников для личных нужд при поиске работы, 63% отметили, что поиск работы стал занимать меньше времени. Чат-боты чаще всего помогают на первых этапах — при отправке откликов, отслеживании их статуса (29%) и подготовке к собеседованиям (28%).

Теги: Опрос

Новости по теме
На подарки ко Дню учителя самарцы потратят в этом году 2900 руб.
03 октября 2025, 09:41
В целом же по стране, средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 4100 рублей. Общество
138
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
02 октября 2025, 13:40
56% опрошенных самой расходной статьей назвали медицину. Общество
303
Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель
02 октября 2025, 11:49
56% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Общество
244
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
570
Весь список