600 тысяч сообщений написали жители Самарской области властям

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При содействии ЦУР Самарской области за два года органы власти взяли в работу почти 600 тысяч сообщений в социальных сетях и на Госуслугах.

В конце ноября 2020 года в Самарской области, наряду с другими регионами страны, заработал Центр управления регионом. Задачу открыть координационные центры во всех субъектах РФ поставил Президент Владимир Путин. За 2 года ЦУР удалось повысить эффективность взаимодействия с населением и скорость обратной связи, поскольку все процессы теперь синхронизированы в одном месте. Специалисты ежедневно мониторят сообщения граждан во всех социальных сетях. После запросы передаются в профильные ведомства для отработки.

С ноября 2020 года по сегодняшний день через систему «Инцидент Менеджмент» органы власти в Самарской области взяли в работу 312 тысяч сообщений граждан в соцсетях, время ответа составляет менее 3 часов. Еще 295 тысяч сообщений отработаны на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Отметим, что в 2022 году на 75 тыс. ответов на Госуслугах пришлось лишь 6% просрочек. Это один из самых низких показателей в стране.

Стоит отметить, что органы власти Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова одними из первых в стране с 2017 года начали отрабатывать сообщения в социальных сетях фактически в круглосуточном режиме. Глава региона всегда подчеркивает, что для него это принципиальная позиция: именно так власть и должна работать, реагируя на обращения людей.

«Важно, что из Центра управления регионом регулярно поступает актуальная информация о сообщениях граждан в открытых источниках. Благодаря такому мониторингу мнения, жалобы и вопросы жителей быстро достигают нужных ведомств и администраций», - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, Центр управления регионом в Самарской области стал важным инструментом мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей.

«Главное, что региональные и муниципальные власти слышат и реагируют на сигналы из ЦУР. Важно подчеркнуть, что ЦУР стал востребованной коммуникационной площадкой. Только в 2022 году мы провели в соцсетях 26 прямых эфиров. Министры, руководители региональных и федеральных ведомств, главы городов и районов отвечали на актуальные вопросы граждан из социальных сетей. Центры управления ломают стереотипы и сокращают дистанцию между жителями и органами власти», — отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

В современном мире на первое место выходит возможность верифицировать информацию. При содействии ЦУР Самарской области, по данным на 25 ноября, более 1100 официальных пабликов органов власти, школ, больниц, учреждений культуры получили в соцсетях метку «Госорганизация». Эта метка означает, что пользователи могут доверять информации, которая размещается на данных площадках. Система госпабликов – важейший инструмент реализации федерального закона, обязывающего органы власти вести страницы в соцсетях и работать с обратной связью. Напомним, закон вступает в силу с 1 декарбя 2022 года.

Важное направление работы регионального ЦУР – выявление фейков в информационном поле региона. За 2 года работы специалистами Центра была выстроена системная работа по выявлению и опровержению недостоверной информации в интернете. Как показывают социологические исследования, 56% интернет-пользователей испытывают позитивные эмоции после прочтения опровержения фейка.

Например, в соцсетях в последнее время постоянно появляются новые, якобы, официальные страницы военкомата и военкома Самарской области. Правда в том, что у военкомата и военкома Самарской области никаких страниц, а также групп в социальных сетях нет. Подобные фейки создаются ботами, чаще всего из-за рубежа. На них размещают недостоверную информацию. Официальным ресурсом Военного комиссариата Самарской области является соответствующий раздел (https://voenkomat63.samregion.ru/) интернет-портала правительства Самарской области.

Еще одно направление работы регионального ЦУР – социология. Например, социологи #ЦУР63 узнали, как используют всемирную паутину жители Самарской области. 83% пользователей пользуются для выхода в интернет смартфоном, 30% - ноутбуком, 23% - стационарным компьютером и только 11% используют планшет.

Порядка 50% опрошенных граждан проводят в интернете менее 4 часов в день, около 30% тратят на всемирную паутину от 4 до 8 часов. Кроме того, для поиска информации 64% жителей привыкли использовать поисковики, 57% черпают информацию из соцсетей.

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